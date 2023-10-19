WhatsApp представил новую функцию

Разработчики WhatsApp представили новую функцию — теперь пользователи мессенджера могут использовать два аккаунта одновременно, сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что теперь можно использовать на одном устройстве сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. При необходимости между ними можно быстро переключаться.

«Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — говорится в сообщении.

Чтобы завести второй аккаунт, пользователям потребуется еще один номер телефона и SIM-карта, добавили в компании. Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».