Разработчик World of Tanks передаст деньги Украине с продажи наборов

Студия Wargaming, разработавшая популярную игру World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины, об этом сообщается на сайте компании.

Создатели World of Tanks начали предлагать геймерам специальные игровые наборы, деньги от продажи которых будут переданы Украине. В частности, средства пойдут на приобретение специальных машин скорой помощи.

«За последние полтора года Wargaming внесла пожертвования на помощь мирному украинскому населению, в том числе один миллион долларов был передан на медицинскую помощь и оборудование», — говорится в сообщении.

Российская компания Lesta Game, которая после ухода Wargaming из России получила ее бизнес на территории России и Белоруссии, подчеркнула, что их проекты «вне политики» и посоветовала игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок онлайн.