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Казахстан запретил экспорт в Россию санкционных товаров

Источник:
ТАСС
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Казахстан в связи с западными санкциями прекратил поставки в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей.

«Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — пояснил министр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию в конце сентября заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. По его словам, Казахстан контактирует «с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима».

Одновременно Токаев заявлял, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой. Российский МИД подчеркнул, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами.

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