Британские врачи доказали существование «мужского климакса»

Проблемы с эрекцией, жировые отложения на животе и постоянная усталость оказались симптомами «мужского климакса», к такому выводу пришли британские врачи, изучившие гормональные изменения у мужчин среднего возраста.

В Британии мужчине, страдавшему от последствий низкого тестостерона, предложили оплачиваемый отпуск сроком до 12 месяцев. Эта новость вызвала переполох в соцсетях и недовольство у женщин, поскольку, по их мнению, «мужского климакса» не бывает.

От низкого уровня тестостерона страдает четверть мужчин Великобритании, такие данные приводит газета The Telegraph со ссылкой на Британское общество психосексуальной медицины. Основные симптомы — усталость, когнитивные расстройства, снижение полового влечения, увеличение массы тела и плохое настроение. Симптоматика напоминает женский климакс.

Данные о последствиях низкого уровня тестостерона у мужчин накапливались десятилетиями, сказал врач Джефф Фостер. По его словам, дискуссия ведется вокруг того, как называть это состояние.

Кто-то называет его мужской менопаузой, кто-то андропаузой, кто-то просто гормональным спадом. Но в том, что эта проблема существует, уже не сомневаются, отметил Фостер.