Торговая сеть «Магнит» запустит свой маркетплейс

Торговая сеть «Магнит» договорилась о приобретении онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», говорится в сообщении компании».

«"Магнит" <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс "Магнит Маркет», — сказано в сообщении

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ. «Магнит» указывает, что, как ожидается, покупка платформы будет профинансирована за счет собственных средств ретейлера.

В сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ, более 500 точек в 120 городах России), склады, автопарк, интеллектуальная собственность.

«Планируется, что в рамках развития маркетплейса "Магнит Маркет" география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах "Магнит" всех форматов», — уточнили в компании.