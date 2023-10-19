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Умер актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/calambur_group

Актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе «Каламбур», скончался в возрасте 60 лет.

О смерти Гладкова сообщили в официальном сообществе «КАЛАМБУР|журнал видеокомиксов» во «ВКонтакте».

«Прощание с Сергеем Гладковым пройдет в субботу, 21 октября, в Одессе», — говорится в сообщении. О причине смерти артиста не сообщается.

Гладкова знают по ролям мужика из «Деревни дураков», мисс Мурпл в роли мисс Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и другим персонажам из «Каламбура».

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