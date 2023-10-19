Мужчина в полицейской форме обнимал горожан и попал за решетку

Мужчина в Кемеровской области пытался поднять настроение горожанам объятиями, но был арестован из-за того, что надел полицейскую форму, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Житель Белово, одетый в полицейские куртку и фуражку, подходил к прохожим и обнимал их. Мужчина был пьян. Его заметили сотрудники ППС и задержали.

В отделе полиции 23-летний парень объяснил, что надел форму сотрудника правоохранительных органов, чтобы ходить по городу и поднимать настроение прохожим. Он извинился за свое поведение. Форменное обмундирование у него изъяли.

Действия мужчины приравняли к мелкому хулиганству, а также составили в его отношении протокол по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных правоохранительных органов».

В качестве наказания суд назначил ему сутки административного ареста и 1 тысячу рублей штрафа.