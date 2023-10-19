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Россия прокачает в Китай рекордный объем газа

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в 2023 году поставит Китаю более 30 миллиардов кубометров газа — это исторический рекорд, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа», — цитирует ТАСС Сечина.

Он отметил, что страны обсуждают новые возможности по транспортировке газа из России в Китай, в том числе через территорию Монголии.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 миллиарда кубометров газа. Выход «Силы Сибири» на проектную мощность в 38 миллиарда кубометров ожидается к 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет 48 миллиарда кубометров газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по «дальневосточному» маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 миллиардов кубометров.

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Экономика #Недра и ТЭК
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