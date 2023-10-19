МИД обвинил Украину в разработке биологического оружия

Украина при поддержке Пентагона вела поблизости от границ России разработку компонентов биологического оружия, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Требуют самого пристального внимания вскрывшиеся факты реализации военно-биологической программы на Украине при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании. Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия», — цитирует ТАСС Воронцова.

По его словам, Россия не получила ответы от Вашингтона и Киева на «аргументированные вопросы» о разработке на Украине биологического оружия

В апреле 2023 года парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад о расследовании работы биолабораторий США на Украине. Согласно этому документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биологического оружия.

Деятельность носит закрытый характер, а государственные органы стран, где такие лаборатории расположены, допускаются к исследованиям лишь второстепенного характера.