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Вышел трейлер фильма‑биографии «Феррари»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Феррари» об основателе автомобильной компании появился в Сети, картину покажут в России в официальном прокате.

Фильм «Феррари» показывает период жизни Энцо Феррари, когда его компания оказывается на грани банкротства. Также в личной жизни героя происходит трагедия — погибает его сын Дино.

Роль Энцо Феррари исполнил Адам Драйвер, а его супругу Лауру сыграла Пенелопа Крус. Также в фильме снялись Шейлин Вудли, Сара Гейдон, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Масси Фурлан, Гэбриел Леоне, Эрик Хеуген.

Мировая премьера «Феррари» прошла на Венецианском кинофестивале. Фильм «Феррари» выйдет в российский прокат 21 декабря.

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