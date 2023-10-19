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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ объявил конкурс на имя для нового кроссовера

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ объявил конкурс на название абсолютно новой модели Lada — стильного и практичного кроссовера.

Условия конкурса опубликованы в сообществе «На заводе». Название должно соответствовать концепции автомобиля «стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса», быть близким и понятным русскому человеку, отражать его традиции, культуру и язык.

Еще требования к имени — иметь написание на латинице, быть благозвучным, легко произноситься и запоминаться как на латинице, так и на кириллице, быть оригинальным, сочетаться с Lada, состоять не более чем из шести букв.

Конкурс проводится с 18 по 25 октября 2023 года. Производитель пообещал призы. За первое место — набор болельщика, состоящий из футболки и толстовки, и приглашение на автомобильные кольцевые гонки в 2024 году.

Комментаторы уже предложили такие варианты: Лада Z, Lada Manul, Lada Rodina, Lada Absurd и еще около 200 названий. Один из них написал, что сначала надо увидеть кроссовер. А потом придумывать ему имя.

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