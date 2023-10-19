Пакистанская рупия стала сильнейшей в мире валютой

Пакистанская рупия в сентябре 2023 года укрепилась после достижения исторического минимума и стала самой сильной валютой в мире по итогам месяца.

В начале сентября пакистанская валюта упала до рекордно низкого уровня в 307 рупий по отношению к доллару США, а затем выросла в цене более чем на восемь процентов, продемонстрировав самый сильный отскок среди других валют, приводит CNBC данные Лондонской фондовой биржи.

«Пакистанская рупия в этом месяце показала лучшие результаты во всем мире, чему способствовали правительственные меры по пресечению незаконной торговли долларами», — говорится в недавнем отчете финансовой компании HDFC securities.

Руководитель отдела исследований брокерской фирмы по ценным бумагам Arif Habib Limited Тахир Аббас подтвердил эти данные и заявил, что, учитывая ужесточение государственного регулирования, ожидается дальнейшее укрепление рупии.

По данным местных СМИ, Федеральное следственное агентство Пакистана провело по всей стране рейд на биржевые компании, причастные к незаконным валютным операциям, которые занимались покупкой и продажей долларов по неофициальным каналам без соответствующей документации.

По данным на 19 октября, одна пакистанская рупия стоит 0,35 рубля.