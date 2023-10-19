Мост обрушился в Новосибирской области

Железобетонный мост через реку Карасук в районе поселке Базово Чулымского района обрушился, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В ночь на 19 октября из-за неконтролируемой осадки одной из фундаментных частей опоры произошло обрушение опоры и смежных пролетных строений. Проезд по мосту закрыт, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд по мосту. Движение автотранспорта приостановлено.

В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, восемь частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них девять школьников. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ТУАД.

Эксплуатирующая организация организовывает временный объезд в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации. Восстановление конструкций моста запланировано на ближайший период.

Мостовое сооружение было построено в 1974 году. По оценке состояния моста, выполненной компетентной организации весной 2023 году, техническое состояние сооружения оценивалось как удовлетворительное.