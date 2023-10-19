НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдума предложила компенсировать вклады времен СССР

Источник:
Sibnet.ru
276 3
Новое отделение Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке, сообщил депутат Владимир Сенин на заседании комитета по финансовому рынку.

По словам парламентария, существует несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться, но нужна серьезная аргументация», — указал он.

Среди более позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Начать их предполагается с пожилых граждан в возрасте «78 плюс».

18 октября комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. 

При этом законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.

Еще по теме
Пакистанская рупия стала сильнейшей в мире валютой
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
Сколько стоят криптовалюты 18 октября
Банк России остановил выпуск новой тысячной купюры после критики
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
США назвали два города, которые Зеленский передаст России
Обсуждение (3)
Картина дня
Небензя сообщил о тысяче российских граждан на юге сектора Газа
Байден выступит с заявлением по Израилю и Украине
АвтоВАЗ объявил конкурс на имя для нового кроссовера
Пакистанская рупия стала сильнейшей в мире валютой
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

velam

Раньше дешевй газ покупала европа, теперь будет Китай покупать.

urbasik

Узнаётся американская школа.Мишаня Саакашвили тоже так умеет.

Uynachalnica

Пора пенсионный возраст поднимать!

pepelmetal

О, сами себя? Старая песенка упоротых