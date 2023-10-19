Госдума предложила компенсировать вклады времен СССР

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке, сообщил депутат Владимир Сенин на заседании комитета по финансовому рынку.

По словам парламентария, существует несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться, но нужна серьезная аргументация», — указал он.

Среди более позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Начать их предполагается с пожилых граждан в возрасте «78 плюс».

18 октября комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

При этом законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.