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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден выступит с заявлением по Израилю и Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден выступит с заявлением на тему обострения палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В четверг президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на <...> боевые действия России против Украины», — приводит «Интерфакс» слова Жан-Пьер.

По ее словам, выступление президента Соединенных Штатов состоится в Белом доме в 20.00 (3.00 пятницы мск).

Байден обратится к американцам в то время, когда палате представителей США не удается избрать нового спикера. До завершения этого процесса конгрессмены не могут среди прочего выделять средства на военную помощь.

Байден намерен запросить у конгресса 100 миллиардов долларов на общий пакет помощи Украине, Тайваню и Израилю. 60 миллиардов из них планируется направить Киеву.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

velam

Раньше дешевй газ покупала европа, теперь будет Китай покупать.

Uynachalnica

Пора пенсионный возраст поднимать!

urbasik

Узнаётся американская школа.Мишаня Саакашвили тоже так умеет.

CaRdan

О! Мишаню с его талантами никто не переплюнет ))))