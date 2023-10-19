Байден выступит с заявлением по Израилю и Украине

Президент США Джо Байден выступит с заявлением на тему обострения палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В четверг президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на <...> боевые действия России против Украины», — приводит «Интерфакс» слова Жан-Пьер.

По ее словам, выступление президента Соединенных Штатов состоится в Белом доме в 20.00 (3.00 пятницы мск).

Байден обратится к американцам в то время, когда палате представителей США не удается избрать нового спикера. До завершения этого процесса конгрессмены не могут среди прочего выделять средства на военную помощь.

Байден намерен запросить у конгресса 100 миллиардов долларов на общий пакет помощи Украине, Тайваню и Израилю. 60 миллиардов из них планируется направить Киеву.