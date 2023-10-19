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Рособрнадзор изменит правила перехода в десятый класс школы

Источник:
ТАСС
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Модели перехода из девятого класса в десятый, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования не соответствуют современным требованиям и будут изменены в ближайшем будущем, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», — отметил Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями, подчеркнув при этом, что в текущем учебном году изменений не будет.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о том, не планируется ли отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса, он отметил, что «такая модель не рассматривается».

Глава Рособрнадзора напомнил, что при введении системы ОГЭ, которая предусматривает сдачу двух обязательных предметов и двух по выбору, рассматривалась возможность постепенного увеличения числа сдаваемых предметов, однако в итоге от этой идеи отказались.

Музаев также допустил изменения в подходе к проведению всероссийских проверочных работ. В частности, в российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

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