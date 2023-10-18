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Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов

Источник:
«Прайм»
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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал правительственный законопроект о приостановке начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Согласно документу, действие принятого еще в 1995 году закона приостановят еще на год — до 1 января 2027 года. Он гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР.

Восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется отдельно.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 миллиарда, в организациях страхования — 0,84 миллиарда. При переводе сбережений граждан в целевые долговые обязательства на их погашение потребовались бы десятки триллионов рублей.

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