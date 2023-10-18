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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS без модуля GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.

На эту интересную особенность обратил внимание немецкий журналист Юлиан Репке. Он написал в соцсети X, что Пентагон выделил Киеву старую версию ATACMS с классическим инерциальным наведением.

«Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением», — отметил эксперт.

США ранее подтвердили передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, они станут самым дальнобойным оружием ВСУ. Российская сторона назвала передачу оружия серьезной «ошибкой Вашингтона».

Тема: Военная операция на Украине
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