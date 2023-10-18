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BMW выпустила умные очки для мотоциклистов

Источник:
Sibnet.ru
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Компания BMW представила ConnectedRide Smartglasses — умные очки, предназначенные специально для мотоциклистов. Продажи аксессуара стартуют до конца 2023 года.

BMW Motorrad ConnectedRide можно адаптировать к различным шлемам и формам лица для максимального комфорта в движении. В комплекте с очками поставляется два набора оптики: прозрачной на 85% для шлемов со встроенными солнцезащитными козырьками и тонированной, превращающей умные очки в солнцезащитные.

Аксессуар подключается к смартфону и приложению BMW Motorrad Connected через Bluetooth, что позволяет ему отображать на проекционном дисплее указания навигатора, текущую скорость и выбранную передачу.

Положение данных на экране, а также их перечень можно выбирать и настраивать через приложение. Работу обеспечивает встроенный литий-ионный аккумулятор, которого хватает примерно на десять часов.

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