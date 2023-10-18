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Си Цзиньпин поддержал российский народ

Источник:
Центральное телевидение Китая
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Китай поддерживает народ России в следовании по пути защиты суверенитета и безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития», — сказал лидер КНР.

Председатель КНР также выразил надежду на то, что проект газопровода Китай-Монголия-Россия достигнет существенного прогресса как можно скорее. Он добавил, что надеется на сотрудничество Пекина и Москвы в рамках проекта «Великий чайный путь».

Путин накануне прибыл в Китай на международный форум «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран прошла на полях форума. Переговоры продлились около трех часов.

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Политика #Мир
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