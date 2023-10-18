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Россия отправит МиГ-31 с «Кинжалами» патрулировать Черное море

Источник:
ТАСС
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Российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» будут патрулировать воздушное пространство в нейтральной зоне над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин.

Такое решение принято на фоне переброски Соединенными Штатами двух авианосных соединений в Средиземное море, уточнил российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами ''Кинжал''. Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью девять махов», — сказал Путин.

На прошлой неделе США направили в Средиземное море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. 14 октября США объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

Комплексы «Кинжал» находятся на вооружении у ВС РФ с декабря 2017 года. Носителем ракеты является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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Оборона #Армия #Оружие
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