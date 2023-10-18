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Выбран самый разжиревший к зиме медведь

Источник:
Sibnet.ru
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Самка Грейзер стала самым подготовленным к зимней спячке бурым медведем на Аляске, сообщили организаторы конкурса «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week).

Конкурс проводится в американском национальном парке Катмай, штат Аляска. Специалисты каждый год фотографируют 10-12 бурых медведей в середине июня и в начале сентября. Затем все желающие голосуют за животное, которое показало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме.

В 2023 году лучше всех к зимней спячке подготовилась медведица Грейзер. Она отлично ловит рыбу, используя разные техники: гоняется за полным сил лососем или собирает полуживых после нереста. Грейзер вырастила два помета детенышей.

Медведица Грейзер в национальном парке Катмай
Медведица Грейзер лучше всех подготовилась к зимней спячке
Фото: © Fat Bear Week

Бурые медведи Катмая — одни из крупнейших в мире. К осени вес самцов достигает 544 килограммов. Для зверей, накапливающих жир к зимней спячке, особенно важен лосось, которого они ловят в реке Брукс.

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