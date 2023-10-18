«Яндекс» представил нейросеть YandexART, которая умеет создавать изображения и анимацию по текстовым запросам пользователей. Картинки и видео формируются методом каскадной диффузии.

Сначала нейросеть генерирует изображения и кадры в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, детализируя картинку, сообщает пресс-служба компании. Это позволяет добиваться реалистической графики.

Для улучшения качества работы нейросети размер обучающего набора данных увеличили в 1,5 раза, до 330 миллионов картинок с текстовым описанием. Изображения, используемые для обучения YandexART, отбирают с помощью трех режимов фильтрации.

Нейросеть также качественно прорабатывает особенности лиц, глаз и рук, что позволяет ей делать фотореалистичные портреты. Для улучшения качества генерации используют дополнительное обучение с привлечением людей, которые просматривают картинки и отмечают удачные и неудачные.