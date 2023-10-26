Премьера сериала про киберспорт «Политех» состоялась в Wink

Первые эпизоды комедийного сериала «Политех» появились в видеосервсие Wink, проект рассказывает про молодого человека, мечтающего профессионально заниматься киберспортом.

В центре сюжета школьник Глеб, мечтающий о киберспорте. Когда ему выпадает шанс стать частью профессиональной команды, парень бросает школу и идет учиться в непопулярный колледж, чтобы от него отстали родители. В его планах — посвятить свое время команде.

Но все меняется, когда в колледж приходит новая директриса из столицы Алиса. Она хочет вывести учебное заведение в топ, чтобы перезапустить свою карьеру. Из-за этого планы Глеба меняют вектор.

Главные роли в сериале исполнили Саша Новиков и Анна Глаубэ. Также в «Политехе» снялись Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Бледанс, Олег Верещагин, а также блогер Аня Покров.

Первые серии «Политеха» уже появились в видеосервисе Wink. Также сериал покажут на канале СТС в новом телесезоне.