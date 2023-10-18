Китай расстелил перед Путиным красную дорожку в отличие от Блинкена

Китай встретил президента России Владимира Путина красной ковровой дорожкой и торжественной церемонией, что резко контрастирует с тем, как КНР принимала госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен посетил Китай в июне, он стал первым за пять лет высокопоставленным американским чиновником. Путин прибыл в страну 17 октября на форум «Один пояс — один путь».

Путина приветствовал министр торговли Китая Ван Вэньтао и другие официальные лица, были почетный караул и красная дорожка. Блинкена встретили лица, которые находятся на «гораздо более низком уровне».

«Никакой красной ковровой дорожки. Никакой гостеприимной толпы, никакого выступления барабанщиков. По китайским стандартам и культуре это является преднамеренным унижением», — приводит Newsweek мнение правозащитницы Дженнифер Цзэн.