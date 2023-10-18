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Банк России остановил выпуск новой тысячной купюры после критики

Источник:
Sibnet.ru
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Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, башня Сююмбике на тысячерублевой банкноте
Фото: © ЦБ РФ

Банк России приостановил выпуск новой банкноты в 1 тысячу рублей после критики от православных активистов и представителей РПЦ.

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты, в широкое обращение она не поступала, сообщила пресс-служба регулятора. Причина решения не уточняется.

ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей 16 октября. На оборотной стороне новой тысячерублевой купюры изобразили башню Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани.

Православных возмутило, что башня Сююмбике изображена с полумесяцем, а музей, который находится в здании бывшей Дворцовой церкви, — без креста. Хотя креста на нем нет со времен установления советской власти.

Священник РПЦ Павел Островский назвал произошедшее «тупостью дизайнеров», либо «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана». А движение «Сорок Сороков» заявило, что видит попытки «унизить символы православия и русской государственности» и потребовало проверить руководство ЦБ на возбуждение национальной ненависти.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее».

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