«Модный приговор» вернется на Первый канал с новым ведущим

Программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала, но зрителей ждут изменения, сообщил генеральный продюсер телеканала Константин Эрнст.

«Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев», — сказал Эрнст ТАСС.

Эксперт моды Эвелина Хромченко, по словам генпродюсера, останется на прежнем месте.

«Модный приговор» перестал выходить на Первом канале после начала военной спецоперации в 2022 году. Тогда из эфира федеральных каналов исчезло сразу несколько развлекательных программ, которые постепенно возвращают обратно.