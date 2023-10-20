Победителя шоу «Голос. Уже не дети» выберут в прямом эфире

Финал проекта «Голос. Уже не дети» пройдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 20 октября. Победителя выберут зрители с помощью смс-голосования.

В финал шоу прошли восемь участников, по двое представителей от каждого наставника — Димы Билана, Егора Крида, Полины Гагариной и Пелагеи.

В финале выступят Мария Панюкова, Рената Таирова, Вероника Сыромля, Рагда Ханиева, Олесю Казаченко, Марию Мирову, Давид Саникидзе и Иван Кургалин.

До финала дошли только два победителя прошлых сезонов детского «Голоса». Это Олеся Казаченко (седьмой сезон) и Рената Таирова (шестой сезон, где победителями признали всех финалистов).