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Победителя шоу «Голос. Уже не дети» выберут в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @voice1tv

Финал проекта «Голос. Уже не дети» пройдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 20 октября. Победителя выберут зрители с помощью смс-голосования.

В финал шоу прошли восемь участников, по двое представителей от каждого наставника — Димы Билана, Егора Крида, Полины Гагариной и Пелагеи.

В финале выступят Мария Панюкова, Рената Таирова, Вероника Сыромля, Рагда Ханиева, Олесю Казаченко, Марию Мирову, Давид Саникидзе и Иван Кургалин.

До финала дошли только два победителя прошлых сезонов детского «Голоса». Это Олеся Казаченко (седьмой сезон) и Рената Таирова (шестой сезон, где победителями признали всех финалистов).

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Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
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Топ комментариев

Uynachalnica

Путин газ на Украину не закрывает, а ты о Казахстане...

kygear

А ведь мы их умываться научили!

corrector

их волнует в мире всё, где можно грабить !!

Asd10

Бойся! Самоходный дед страшное существо.