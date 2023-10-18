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Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни

Источник:
Sibnet.ru
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Сотни мирных жителей погибли и получили ранения в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа. ХАМАС обвинил Израиль, ЦАХАЛ считает, что к взрыву привел неудачный запуск ракеты палестинскими боевиками.

Более 800 человек погибли или получили ранения в результате удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya в соцсети X (Twitter). Все убитые при атаке на больницу в Газе были гражданскими лицами, заявили в Минздраве Газы.

ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают израильскую сторону.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за удар на террористическую организацию «Исламский джихад» (запрещена в России), причиной военные назвали неудачный запуск ракеты.

«На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей», — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в X.

Палестина объявила в государстве трехдневный траур по жертвам удара по аль-Ахли в Газе.

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