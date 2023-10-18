Ученые совершили квантовое путешествие во времени

Группа физиков из Кембриджского университета смоделировала путешествия во времени в обратном направлении, используя квантовую телепортацию.

В эксперименте физики запутали две частицы и последующей манипуляцией одной из них они изменили состояние другой частицы в прошлом. Это привело к изменению первоначального результата эксперимента.

«Наша симуляция использует манипуляции с квантовой запутанностью, чтобы показать, как можно задним числом изменить свои предыдущие действия, чтобы гарантировать, что конечный результат будет именно тем, что вы хотите», — цитирует ScienceAlert ученого Дэвида Арвидссона-Шукера.

Команда не утверждает, что такие петли существуют. Квантовая теория, по их словам, позволяет моделировать эти петли только для запутанных квантовых частиц. Расчеты показывают, что временную петлю можно успешно использовать только в 25% случаев.

Эксперимент продолжат, запутав огромное количество фотонов (квантов света) и используя симуляцию путешествий во времени, чтобы изменить их состояния после того, как они будут отправлены в специальную камеру с фильтром, который пропустит внутрь только фотоны с обновленной информацией. Обнаружение этих фотонов в камере будет означать, что симуляция сработала.

«Эти симуляции не позволяют вам вернуться назад и изменить свое прошлое, но они позволяют вам создать лучшее будущее, исправив сегодня вчерашние проблемы», — сказал ученый.