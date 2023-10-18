Путин ответил поговоркой на слова Байдена

США должны отойти от риторики про подавление России и научиться уважать интересы других стран, заявил президент Владимир Путин телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.



Так политик ответил на слова американского коллеги Джо Байдена, который заявил о планах объединить Европу и подавить Путина, «чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».



Путин отметил, что Байден — один из наиболее опытных политиков в мире «по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти».



«Несмотря на этот опыт, о котором я сказал, все-таки у нас в России есть известная поговорка: "Век живи — век учись". И это касается не только президента Байдена, но и политических элит в США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять», — сказал Путин.



Стремление подавлять и ведет к проблемам, сказал он. Другие страны нужно уважать — то есть учитывать их интересы. На вопрос о том, можно ли его, Путина, подавить, он сказал: «Дело же не во мне лично, дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно».