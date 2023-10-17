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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ впервые применили ракеты ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ впервые применили дальнобойные американские ракеты ATACMS, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что договоренности с президентом США Джоном Байденом «выполняются» и поблагодарил американского лидера за поддержку Киева. Ранее газета Wall Street Journal написала, что ракеты ATACMS были тайно доставлены на Украину.

Использование украинскими войсками ATACMS подтвердил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Политик опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину», — написал он.

Дальность ракет ATACMS составляет порядка 300 километров. Каждая ракета несет кассетную боевую часть, которая содержит 275 боевых элементов M74. Поставки боеприпасов ВСУ были одобрены Байденом в минувшем сентябре.

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