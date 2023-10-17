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Госдума одобрила изменения закона о выборах президента

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, корректирующий положения закона о выборах президента России. Так, согласно документу при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Законопроект также разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления непосредственно в день их подачи в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию.

Кроме того, законопроект закрепляет правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Документом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. Сейчас эта цифра составляет 100 рублей.

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