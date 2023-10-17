Викингов заподозрили в использовании стеклянных окон

Группа ученых из Дании и Франции исследовала 61 стеклянный фрагмент, найденный на шести археологических памятниках эпохи викингов. Они пришли к выводу, что артефакты представляют собой куски оконных стекол, которые, вероятно, датируются IX–XI веками нашей эры.

Это первые свидетельства того, что скандинавы эпохи викингов стеклили окна, сообщается в статье, опубликованной в Danish Journalof Archaeology.

Ранее предполагалось, что в Скандинавии этого периода стеклянные окна были редкостью и использовались только в богатых домах и храмах. Однако новые исследования показывают, что они были более распространены, чем считалось ранее.

Ученые обнаружили, что стеклянные фрагменты были изготовлены из трех различных материалов: кварцевого песка и кристаллической соды, древесной золы и примерно равного количества извести и поташа (карбонат калия), а также древесной золы и заметно большего количества извести, чем поташа.

По составу стекло из первой группы похоже на материал, который производили в Египте и Леванте после V века нашей эры. Осколки из двух оставшихся групп похожи по своему составу на европейское стекло, произведенное в конце VIII — XII веке.

Многочисленность стеклянных осколков из поселений эпохи викингов, по мнению ученых, свидетельствует о том, что этот материал был более распространен, чем считалось ранее. Ученые склоняются к тому, что скандинавская элита могла использовать стеклянные окна в архитектурных целях при строительстве собственных резиденций или храмовых сооружений.