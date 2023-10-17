НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Принят законопроект об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

Источник:
Sibnet.ru
351 1

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили почти все депутаты.

Законопроектом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед принятием законопроекта отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия и допустил, что Россия расторгнет договор о запрете ядерных испытаний. Он напомнил, что США подписали документ о запрете на испытания ядерного оружия, но не ратифицировали его. Россия же сделала и то, и другое.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился в 1996 году. Его подписали 187 государств. ДВЗЯИ из ядерных держав не подписали Индия, Пакистан, КНДР; подписали, но не ратифицировали США, КНР и Израиль.

Еще по теме
Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»
Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Установлен новый порядок въезда граждан Украины в Россию
Кадыров обвинил Сталина в предательстве
смотреть все
Политика #Россия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
68
ПАСЕ объявила Путина диктатором
49
Россия развернула украинское контрнаступление
46
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
40
Путин обрушил курс доллара
33
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком