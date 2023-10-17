Принят законопроект об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили почти все депутаты.

Законопроектом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед принятием законопроекта отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия и допустил, что Россия расторгнет договор о запрете ядерных испытаний. Он напомнил, что США подписали документ о запрете на испытания ядерного оружия, но не ратифицировали его. Россия же сделала и то, и другое.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился в 1996 году. Его подписали 187 государств. ДВЗЯИ из ядерных держав не подписали Индия, Пакистан, КНДР; подписали, но не ратифицировали США, КНР и Израиль.