Праздники в ноябре 2023 года продлятся три дня в честь Дня народного единства, но два из них будут выходными, поэтому отпуск в этом месяце не разорит сотрудника, сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Ноябрь — последний месяц в календарном году с нерабочим праздничным днем в честь Дня народного единства. В этом году праздник 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесен на понедельник 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября с субботы по понедельник.



Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Если же работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.



Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре много рабочих дней — по 21 дню.



Что празднуем 4 ноября?

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск. Стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку. Но в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой.