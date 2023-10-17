НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Алиев «закрыл» тему Карабаха

Источник:
Sibnet.ru
523 3

Тема конфликта в Нагорном Карабахе «закрыта окончательно», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это большое счастье», — сказал Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе, передает ТАСС.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной 19–20 сентября. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном.

Ильхам Алиев 15 октября поднял флаг Азербайджана над городом Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян. К концу сентября регион покинуло свыше 100 тысяч человек, подавляющее большинство из которых отправилось в Армению.

Еще по теме
Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Путин прилетел в Пекин на два дня
Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Обсуждение (3)
Картина дня
Сделан шаг к отказу от договора о запрете ядерных испытаний
Алиев «закрыл» тему Карабаха
Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»
Православные возмутились новым дизайном тысячной купюры
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
68
ПАСЕ объявила Путина диктатором
49
Россия развернула украинское контрнаступление
46
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
40
Путин обрушил курс доллара
33
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком