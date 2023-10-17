Алиев «закрыл» тему Карабаха

Тема конфликта в Нагорном Карабахе «закрыта окончательно», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это большое счастье», — сказал Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе, передает ТАСС.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной 19–20 сентября. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном.

Ильхам Алиев 15 октября поднял флаг Азербайджана над городом Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян. К концу сентября регион покинуло свыше 100 тысяч человек, подавляющее большинство из которых отправилось в Армению.