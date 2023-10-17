Apple разрешила российским разработчикам встраивать платежные системы

Apple разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами.

При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию в 27%. Стандартная комиссия AppStore составляет 30%, пишет издание iPhones.ru со ссылкой на сообщение компании.

Соответствующее решение принято в связи с решением суда. Речь идет о признании компании виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Тогда ФАС посчитала, что Apple навязывает российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании.

Теперь компания разрешила разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние платежные системы с помощью разрешения StoreKit External Purchase Link Entitlement. Оно позволяет разработчикам оставлять ссылку на свой сайт, на котором есть информация о возможности оплаты с помощью других платежных систем.

В сообщении Apple подчеркивается, что возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России, пользователям других стран ссылки отображаться не должны.