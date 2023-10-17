НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружена связь между сновидениями и реальностью

Источник:
Sibnet.ru
423 0

Ученые обнаружили связь между сновидениями и реальными визуальными впечатлениями. Это открывает новые возможности для изучения и понимания процессов, происходящих в сновидениях человека.

Многим людям снятся странные и непонятные сны, которые кажутся несвязанными. Однако такие сновидения могут быть связаны с повторной активацией определенных паттернов активности в мозге, выяснили исследователи.

Анализ паттернов показал, что восприятие определенных объектов или сцен во сне активирует те же самые области мозга, которые активизируются при первичном визуальном восприятии, пишет портал N+1.

Таким образом, сновидения оказываются не просто беспорядочными образами, а сложной смесью воспоминаний, эмоций и зрительных впечатлений, которые усиливаются активностью мозга в период бодрствования.

Еще по теме
Викингов заподозрили в использовании стеклянных окон
Ученый предложил ввести оплату за посещение Байкала
Сенсоры из «дышащих» кристаллов создали в Новосибирске
Бывшая стоянка неандертальцев в Сибири получила виртуальный тур
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Сделан шаг к отказу от договора о запрете ядерных испытаний
Алиев «закрыл» тему Карабаха
Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»
Православные возмутились новым дизайном тысячной купюры
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Asd10

"Можем в шахматы сражаться. Или лучше в городки... Но в футбол не надо братцы. Не позорьтесь, мужики!...

Asd10

Используется по прямому назначению - выжигает нацистскую заразу.

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Интересно, сколько их сразу набежит, когда на лафет положат бесконкурентного?