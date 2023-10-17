Обнаружена связь между сновидениями и реальностью

Ученые обнаружили связь между сновидениями и реальными визуальными впечатлениями. Это открывает новые возможности для изучения и понимания процессов, происходящих в сновидениях человека.

Многим людям снятся странные и непонятные сны, которые кажутся несвязанными. Однако такие сновидения могут быть связаны с повторной активацией определенных паттернов активности в мозге, выяснили исследователи.

Анализ паттернов показал, что восприятие определенных объектов или сцен во сне активирует те же самые области мозга, которые активизируются при первичном визуальном восприятии, пишет портал N+1.

Таким образом, сновидения оказываются не просто беспорядочными образами, а сложной смесью воспоминаний, эмоций и зрительных впечатлений, которые усиливаются активностью мозга в период бодрствования.