Google запустил собственный генератор изображений

Тестовая версия генератора изображений с помощью модели искусственного интеллекта заработала в поисковой строке Google, сообщается в официальном блоге компании.

Функция работает на собственной модели Google Imagen. Воспользоваться ей может любой пользователь, который является участником проекта Search Labs. Для этого нужно активировать функцию Google Search Generative Experience.

Чтобы создать изображение, в поисковой строке нужно ввести команду «нарисуй» и описание картинки, которую хочет получить пользователь. После этого модель сгенерирует несколько изображений на основе полученных данных.

Кроме того, полученный результат можно редактировать с помощью дальнейших текстовых команд. Однако есть ограничения, связанные с политикой Google. Так, на каждой полученной картинке будут водяные знаки. Также нельзя создать изображения фотореалистичных лиц.