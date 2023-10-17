НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Бег оказался заменой антидепрессантов

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Нидерландов выяснили, что бег помогает лучше, чем антидепрессанты и держит в хорошей физической форме.

Исследователи разделили 141 человека с диагностированной депрессией на две группы. Первая принимала антидепрессанты, а вторая — отказалась от лекарств и бегала по 45 минут два-три раза в неделю.

Спустя 16 недель 44% участникам исследования из обеих групп стало значительно лучше — тревожность снизилась. Если у испытуемых, принимавших антидепрессанты, восстановилось только психическое здоровье, а выносливости стало меньше, то у спортсменов улучшились еще и физические показатели — вес, давление, функции сердца.

«Отказываться от лекарств без консультации врача, конечно, не стоит. Но бегать в качестве дополнительного метода терапии можно», — прокомментировала исследование в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Еще по теме
Новосибирский психиатр сообщила о росте расстройств из‑за СВО
Врач посоветовала способы определить качество спермы дома
Диетолог раскритиковала хлопья и быструю кашу на завтрак
Найден самый простой способ замедлить старение
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Вот где он стал полезным, нет чтобы сразу то переехать, и не раздавать ваучеры россиянам взамен гумпомощи...