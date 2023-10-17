Бег оказался заменой антидепрессантов

Ученые из Нидерландов выяснили, что бег помогает лучше, чем антидепрессанты и держит в хорошей физической форме.

Исследователи разделили 141 человека с диагностированной депрессией на две группы. Первая принимала антидепрессанты, а вторая — отказалась от лекарств и бегала по 45 минут два-три раза в неделю.

Спустя 16 недель 44% участникам исследования из обеих групп стало значительно лучше — тревожность снизилась. Если у испытуемых, принимавших антидепрессанты, восстановилось только психическое здоровье, а выносливости стало меньше, то у спортсменов улучшились еще и физические показатели — вес, давление, функции сердца.

«Отказываться от лекарств без консультации врача, конечно, не стоит. Но бегать в качестве дополнительного метода терапии можно», — прокомментировала исследование в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.