«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»

Сеть гипермаркетов «Лента» приобрела розничную сеть магазинов «Монетка», под управлением которой в настоящее время находится 2120 магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Большинство магазинов «Монетка» расположены на Урале и в Западной Сибири, общая торговая площадь приобретаемых активов составила 606 тысяч квадратных метров, отмечается в сообщении. В сделку также вошли пять распределительных центров.

Бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом. Действующие магазины «Мини Лента» пройдут ребрендинг и продолжат функционировать под брендом «Монетка».

Выручка «Монетки» за 2022 год составила 177,8 миллиарда рублей, темп прироста — 29%. В первом полугодии 2023 года выручка компании выросла на 16,8%, до 192 миллиардов рублей. В компании работают свыше 23 тысяч сотрудников.