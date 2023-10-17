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Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России «нет и быть не может».

«Мы неоднократно говорили, что Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля уже заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства.

Путин еще не заявлял о намерении участвовать в выборах. Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Вот где он стал полезным, нет чтобы сразу то переехать, и не раздавать ваучеры россиянам взамен гумпомощи...