Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России «нет и быть не может».

«Мы неоднократно говорили, что Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля уже заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства.

Путин еще не заявлял о намерении участвовать в выборах. Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.