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Умер КВНщик и украинский шоумен Сергей Сивохо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rowland Goodman / CC BY 3.0

Артист Сергей Сивохо, известный по КВН, скончался в возрасте 54 года рано утром во вторник, 17 октября.

Точная причина смерти Сивохо не сообщается. Ряд изданий пишет, что шоумена сначала госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. У артиста на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность.

Сергей Сивохо родился в Донецке 8 февраля 1969 года. Шоумен известен по участию в командах КВН ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ.

Также Сивохо снимался в кино и сериалах, в том числе в проектах «FM и ребята», «Писаки», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе».

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