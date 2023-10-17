Райан Джонсон рассказал о третьей части фильма «Достать ножи»

Режиссер Райан Джонсон рассказал, что уже имеет понимание, каким будет триквел фильма «Достать ножи».

«У меня уже есть завязка и то, где будет разворачиваться грядущая. картина. В общем, в голове кино написано – осталось перенести его на бумагу», — сказал Джонсон в интервью The Wrap.

Режиссер отметил, что не мог работать над фильмом во время забастовки сценаристов. Но после ее окончания занялся историей в полную силу.

Первая часть детективного фильма «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышла в 2019 году. В 2021 году Netflix приобрел права на две новых части картины, первый из них, «Достать ножи: Стеклянная луковица» вышел на сервисе в конце 2022-го.