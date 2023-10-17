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Люся Чеботина перепела хит Аллегровой «Императрица»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Люся Чеботина выпустила кавер на песню Ирины Аллегровой «Императрица», композиция стала саундтреком к фильму «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли.

Новое звучание «Императрицы» получилось не таким экспрессивным, как оригинал Аллегровой. В кавере Чеботиной полностью изменена аранжировка, а текст остался прежним.

Песня прозвучит в полнометражном фильмом «Императрицы», который появится в прокате с 26 октября. В фильме показана безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов, когда Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника.

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Культгид #Музыка
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