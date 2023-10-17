Умер виолончелист Российского национального оркестра Готгельф

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф скончался за три дня до 75-летия, сообщил коллектив Российского национального оркестра (РНО).

Готгельф умер в возрасте 74 лет. По информации телеграм-канала Mash, виолончелист умер прямо во время занятий в столичном ГМПИ имени Ипполитова-Иванова в понедельник, 16 октября. Его тело обнаружили на полу в аудитории, без признаков насильственной смерти.

Студенты вызвали скорую помощь, но врачи могли лишь констатировать неизбежное. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Готгельф с 1990 года работал в новом Российском национальном оркестре. Был концертмейстером группы виолончелей. Он выступал с сольными и ансамблевыми программами, среди партнёров Готгельфа были Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Наталия Шаховская. Игра Готгельфа в оркестре и в качестве солиста получала высокие оценки музыкальной критики