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Умер виолончелист Российского национального оркестра Готгельф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Российский национальный оркестр

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф скончался за три дня до 75-летия, сообщил коллектив Российского национального оркестра (РНО).

Готгельф умер в возрасте 74 лет. По информации телеграм-канала Mash, виолончелист умер прямо во время занятий в столичном ГМПИ имени Ипполитова-Иванова в понедельник, 16 октября. Его тело обнаружили на полу в аудитории, без признаков насильственной смерти.

Студенты вызвали скорую помощь, но врачи могли лишь констатировать неизбежное. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Готгельф с 1990 года работал в новом Российском национальном оркестре. Был концертмейстером группы виолончелей. Он выступал с сольными и ансамблевыми программами, среди партнёров Готгельфа были Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Наталия Шаховская. Игра Готгельфа в оркестре и в качестве солиста получала высокие оценки музыкальной критики

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Вот где он стал полезным, нет чтобы сразу то переехать, и не раздавать ваучеры россиянам взамен гумпомощи...