Кого сыграл Безруков: исторические роли

Пушкин, Есенин, Высоцкий — эти и другие образы примерил на себя российский актер Сергей Безруков, которому 18 октября исполняется 50 лет. Действительно ли артист схож с легендарными личностями и как ему удалось отразить их характер на экране?

В фильмографии Безрукова более 100 актерских работ, десять проектов, где он выступил актером дубляжа и одна режиссерская работа. Став любимцем публики после «Бригады», он занял нишу самых востребованных артистов и получал в проектах самых сложных персонажей.

Борис Годунов

Сериал «Годунов» рассказывает о семье Годуновых. Сюжет охватывает период со времени правления Ивана Грозного до восшествия на престол Михаила Романова.

Перевоплощение Безрукова произошло в том числе благодаря исторической одежде. Для сериала пошили почти тысячи нарядов и пар обуви, расшитых драгоценными камнями, жемчугом, золотыми нитями и натуральными мехами. Облачения для актеров сериала шили полтора года по историческим литографиям тех времен.

Василий Сталин

Сергей Безруков исполнил роль Василия Сталина (сына Иосифа Сталина) в сериале «Московская сага».

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В сериале показана судьба семьи профессора медицины Бориса Градова с середины 1920-х до середины 1950-х годов на фоне истории Советского Союза.

Владимир Высоцкий

Фильм-биография «Высоцкий. Спасибо, что живой» повествует о нескольких драматических днях из жизни советского барда Владимира Высоцкого.

Перед выходом фильма имя исполнителя главной роли скрыли, некоторые зрители в результате не сразу узнали Безрукова в роли Высоцкого.

Образ Высоцкого воссоздавали с использованием высокотехнологичного и уникального силиконово-пластикового грима, а также технологий компьютерной обработки изображений. «Маску» создавали в течение шести месяцев, а грим Безрукова ежедневно занимал от 4 до 6 часов.

Сергей Есенин

По сюжету сериала «Есенин», следователь МУРа получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Герой решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни поэта и его загадочной гибели.

Кинокритики после просмотра сериала отмечали, что Безруков настолько вжился в роль, что внешнее сходство с легендарным поэтом стало почти феноменальным.

Александр Пушкин

Безруков сыграл Александра Пушкина в биографии «Пушкин. Последняя дуэль», а также появился в образе писателя в ленте «Гоголь. Ближайший».

В «Последней дуэли» отражен период, предшествующий дуэли между Александром Пушкиным и офицером кавалергардского полка Жоржем де Геккерном (Дантесом). Также показаны сама дуэль, смерть поэта и тайное расследование этого трагического события.