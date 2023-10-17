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Игру сборной России против Кении назвали кошмаром и импотенцией

Источник:
Sibnet.ru
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Товарищеский матч между сборными России и Кении
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Комментаторов и бывших футболистов поразила и возмутила игра сборной России против Кении, подопечные Валерия Карпина на последних минутах смогли спастись от поражения от команды, занимающей 109 место в рейтинге ФИФА.

Сборные России и Кении сыграли товарищеский матч в Турции со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ему стыдно за игру сборной и посоветовал футболистам поменять работу.

«После Камеруна все воспряли, появился лучик, что команда заиграла. А сейчас получается, что мы видели импотенцию», — высказался Губерниев в комментарии Sport24.

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть», — поделился мнением с «РБ Спорт» экс-футболист Александр Мостовой.

«Это просто позор. Почему эти ребята играют в клубах РПЛ? Они не способны обыграть такую команду, как Кения. Дело даже не в сопернике, а в нашей собственной игре. Где удары по воротам? Где острые передачи? Про ошибки даже и говорить не хочется», — заявил экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев «РБ Спорт».

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mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает