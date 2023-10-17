Шестилетний сын рэпера Дрейка выпустил клип

Шестилетний сын канадского рэпера Дрейка Адонис выпустил дебютный сингл «My Man Freestyle» и клип на него.

Клип на песню «My Man Freestyle» опубликован на YouTube-канале Дрейка. В видео ребенок поет и набивает баскетбольный мяч в компании других детей.

Вся песня посвящена баскетболу, а Адонис выступает в роли тренера и даже дает пресс-конференцию. Также в клипе появляется Дрейк. Меньше, чем за сутки, видео посмотрели почти 800 тысяч человек.

36-летний рэпер Дрейк получил признания после съемов в подростковом сериале «Деграсси: Следующее поколение» еще в начале 2000-х. Музыкальная карьера выстрелила в 2010 году, после выхода альбома «Thank Me Later». У Дрейка есть «Грэмми» за лучший рэп-альбом «Take Care».